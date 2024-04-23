Samsun'da Bin 50 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis şüphe üzerine bir kişinin elindeki poşette yaptığı araştırmada, bin 50 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken şüphe üzerine bir kişinin elindeki poşette arama yaptı. Poşetin içinden 1050 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN