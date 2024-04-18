Tekirdağ Kapaklı'da Şüpheli Şahsın Üzerinde Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelenilen şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahse konu adreste saha çalışması yapan ekipler şüphelendikleri şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi.

Şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi

Yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı 6 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ