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Kayseri'de 175 Şahıs Yakalandı: Toplamda 349 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunuyor

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, toplamda 349 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 175 şahıs yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan ele geçirilen silahlar, bıçaklar ve çalıntı malzemeler de teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; toplamda 349 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 175 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele çerçevesinde 15-21 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; '6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet' olaylarında 2 adet ruhsatsız tabanca,3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kapsam dışı bıçak ve 86 adet fişek ele geçirildi. 'Hırsızlık' suçu olduğu tespit edilen; 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Çalışmalarda; hırsızlık malı olan 253 bin 500 TL ve 1 adet çalıntı araç ele geçirilirken, malzemeler ve araç sahiplerine teslim edildi.

Öten yandan ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise toplamda 349 yıl 7 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 175 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 81'i adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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