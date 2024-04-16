Kocaeli'de 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi R.Ö., Kocaeli'de polis ekiplerince yakalandı.

Cezaevi firarisi olan, 4 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. İzmit'te polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan R.Ö., daha sonra Kocaeli 2 nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - KOCAELİ