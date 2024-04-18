Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden 3 gün önce motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Motosikleti Suriye uyruklu O.M'nin (25) çaldığını belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Motosiklet ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi.