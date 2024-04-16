Horoz dövüşüne polis baskını: 29 adet horoz eli geçirildi, 50 kişiye işlem yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bunada horoz dövüştürüp kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın lapan polis, 29 horozu muhafaza altına alırken 53 kişiye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre Hacımehmetli Mahallesinde bulunan metruk bina içerisinde horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı, 29 adet horoz muhafaza altına alındı.

Kumar oynayan şahıslar hakkında yapılan sorgulamada 1 şahsın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan, horoz sahibi 3 şahıs hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.