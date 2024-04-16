Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Özelliklerde Uyuşturucu ve Tabancalar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda farklı özelliklerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. İki ayrı operasyonda 3 kilo 350 gram skunk maddesi, 90 gram esrar, 27 gram metamfetamin maddesi, 50 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA