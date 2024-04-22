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Yalova'da 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi, tekne limanı önünde şüphe üzerine durdurduğu araçta kontrol gerçekleştirdi. Kontrolde denizden kaçak avcılığı yapılarak toplandığı anlaşılan 160 adet çuval içinde toplam 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi. Araçta bulunan İ.S., R.Y., Z.K., R.K. ve S.A gözaltına alındı. Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye toplamda 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınova Yalova Polis 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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