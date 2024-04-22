Burdur'da Kafe Soygunu ve Motosiklet Hırsızlığı

Burdur'da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızların kafeye girmeden önce bir motosikleti de çaldığı ortaya çıktı.

Burdur'da 20 ve 21 Nisan tarihlerinde gece saatlerinde Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafeye giren hırsızlar, kasa ve bahşiş kutusundaki bir miktar parayı ve personele ait kişisel eşyaları çalarak kaçtı. İkinci hırsızlık olayı sonrası sabah şüphelenerek güvenlik kameralarını izleyen kafe personeli, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda U.A.A. (17), B.T. (15) ve yabancı uyruklu Z.G. (19) adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorguda Z.G. ve B.T.'nin kafeye girmeden önce Yeni Mahalle Bayer Sokak'ta bir motosikleti de çaldıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURDUR