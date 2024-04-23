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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturuyor operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 parça halinde 937 gram sentetik kannobinoid, 8 parça 15 gram eroin, 10 gram A-M kimyasal madde, 24 adet sentetik ecza hap, 4 adet extacy hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, 10 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yasal işleme başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Polis Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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