Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine bir kişinin üzerinde 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltı yapıldı.

Samsun'da narkotik polisi tatafından şüphe üzerine bir kişinin üzerinde 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title