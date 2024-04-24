Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tatafından şüphe üzerine bir kişinin üzerinde 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN