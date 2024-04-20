Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Nisan Cuma günü saat 21.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eder vaziyette olduğu görülen 5 şahsın durumundan şüphelendi. Akabinde şahıslardan biri kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak için yanına gelen polislerden kaçtı. Şahıs kaçarken folyoya sarılı 47.62 gram esrar maddesini yere attı. Diğer 4 şahıs kontrol edildiğinde, H.Y.'nin üzerinden 26 bin 550 TL kağıt para tespit edildi. Şüpheliler H.Y., D.A., K.S. ve Y. F. G. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN