Üye Girişi
Haberler

Samsun Polisi Uyuşturucu Taciri 4 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, bir aracın yanında sohbet eden 5 şahsın durumundan şüphelenerek müdahale etti. Şahıslardan biri kaçarken uyuşturucu madde bulundu, diğer 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Nisan Cuma günü saat 21.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eder vaziyette olduğu görülen 5 şahsın durumundan şüphelendi. Akabinde şahıslardan biri kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak için yanına gelen polislerden kaçtı. Şahıs kaçarken folyoya sarılı 47.62 gram esrar maddesini yere attı. Diğer 4 şahıs kontrol edildiğinde, H.Y.'nin üzerinden 26 bin 550 TL kağıt para tespit edildi. Şüpheliler H.Y., D.A., K.S. ve Y. F. G. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atakum Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title