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Burdur'da bir kafenin art arda iki gün soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

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Burdur'da bir kafede iki gün üst üste hırsızlık olayının yaşandığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin ayrıca başka bir motosikleti çaldıkları da belirlendi.

Burdur'da bir kafenin art arda iki gün soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede iki gün üst üste hırsızlık olduğunu fark eden kafe çalışanları güvenlik kamerasını kontrol etti.

Kimliği belirsiz bir kişinin kafe kapandıktan sonra 2 gece hırsızlık yaptığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Kafenin müdürü Buğrahan Çığ, gazetecilere, 20 ve 21 Nisan'da iş yerlerinde hırsızlık olduğunu söyledi.

Depodaki bir miktar parayı alan hırsızın ilk gün yangın kapısından ikinci gün de girdiği pencereden çıktığını belirten Çığ, "Olayı anladıktan sonra polisi aradık. Elemanımızın sigarasından, gözlüğe kadar her şey alınmış, bir miktar maddi kaybımız var." diye konuştu.

Güvenlik kamerasında, kafeye yaklaşan iki kişiden birinin dışarıda etrafı kontrol ettiği, yüzü kapalı olan kişinin kafenin yanındaki klima ünitesine basarak üst kata çıktığı ve buradaki açık pencereden iş yerine girip kasadaki ve bahşiş kutusundaki paralar ile çekmecedeki eşyaları aldığı görülüyor.

Bu arada kafede inceleme yapan polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucu hırsızlığı yaptıklarını tespit ettikleri Azerbaycan uyruklu Z.G. (19) ile B.T. (15) ve U.A.A'yı (17) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphelilerden Z.G. ile B.T'nin iş yerine girmeden önce Yeni Mahalle'de park halindeki bir motosikleti de çaldıkları belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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