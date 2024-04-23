Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşandı. Azadi Mahallesi'ndeki evinin önünde bekleyen Abdülkadir Atçı (23), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti E.Y.'nin işlediğini belirledi.

Zanlının kaldığı Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine dron destekli operasyon gerçekleştiren Viranşehir Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.'i kıskıvrak yakaladı. Cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.