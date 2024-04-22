Samsun'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, Araçlar Yakıldı: 10 Gözaltı

Samsun'da bir oto galerici dükkanının camlarının sopalarla kırılıp, dükkan önündeki 2 aracın yakılması olayıyla ilgili polis tarafından 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Otomotiv sahipleri ile aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ve söz konusu oto galericinin camlarını sopalarla kırıp, benzin dökerek 2 otomobili yakan K.Ş. ve C. Ş.'yi yakaladı. Polis, tehditten ve azmettirici olarak O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı. Olayı azmettirdiği iddia edilen Ş.Ş. ifadesi alınarak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 9 kişinin ise yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN