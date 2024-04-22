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Samsun'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık

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Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiyi kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiyi kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı(28) telefonla arayan dolandırıcılar,

kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi terör örgütü tarafından suçta kullanıldı" diyerek, korkutup kandırarak Kavak ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne davet ettiler. H.A. dolandırıcılara inanıp söz konusu işyeri önüne giderek 20'li yaşlarda erkek şahsa 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları takip ve çalışma sonucu dolandırıcının bindiği ticari taksinin Malatya Hekimhan'da olduğu tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurması neticesinde, H.A.'nın ziynet eşyasını ve parasını elden teslim alan İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B (37) suça konu ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakaladı. Savcılık talimatıyla ticari taksi sürücüsü H.B işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, İ.Y ise polis ekiplerince Samsun'a getirilerek, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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