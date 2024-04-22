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Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve para alan dolandırıcı yakalandı

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Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiyi kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elden altın ve para alıp dolandıran şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve para alan dolandırıcı yakalandı

SAMSUN - Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiyi kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elden altın ve para alıp dolandıran şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yıtelefonla arayan dolandırıcılar,

kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi terör örgütü tarafından suçta kullanıldı" şeklinde söyleyip korkutup kandırarak kendisini Kavak ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne davet ettiler. H.A. dolandırıcılara inanıp söz konusu işyeri önüne giderek 20'li yaşlarda erkek şahsa 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları takip ve çalışma sonucu dolandırıcının bindiği ticari taksinin Malatya Hekimhan'da olduğu tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurması neticesinde, H.A.'nın ziynet eşyasını ve parasını elden teslim alan İ.Y ve araç sürücüsü H.B suça konu ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakaladı. Savcılık talimatıyla ticari taksi sürücüsü H.B işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, İ.Y ise polis ekiplerince Samsun'a getirilerek, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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