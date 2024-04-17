Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı

Karabük'te oto hırsızlığına teşebbüs ettiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı şahıs polis ekipleri tarafından iki ayrı evden hırsızlık suçundan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Olay Bağ Essan Sanayi Sitesinde geçen hafta meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir şahıs panelvan araç ile kamyoneti "düz kontak" yöntemi ile çalmaya çalıştığı anların güvenlik kamerasına yansıması sonrası polis ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmaları sonucu şüphelinin 62 suç kaydı olan M.O. olduğun tespit etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelinin 15 Nisan'dan 2 ayrı evden hırsızlık suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - KARABÜK