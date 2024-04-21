Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden şok terör operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şok 'terör' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın giriş ve çıkış noktalarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Terörle Mücadele Şube, Asayiş Şube Polis, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik ekiplerinden oluşan 100 kişilik polis uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada umuma açık mekanlar, parklar ve sokaklarda devriye atan ekipler bir çok noktada da aramada bulundu.

Ekiplerin, İsmail Hakkı Alaca Bulvarında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği ve 47 fişek, ruhsatsız 1 tabanca ve 26 fişek ile 2 muşta ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - KARS