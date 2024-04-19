Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından müşteriler mekandan ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen bir grup, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı.
Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.