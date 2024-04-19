Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından müşteriler mekandan ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen bir grup, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı.

Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title