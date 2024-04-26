Samsun'da Elektrikli Vinç Hırsızlığı

Samsun'da inşaattan yük taşımada kullanılan elektrikli vinç çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait inşaattan yük taşımada kullanılan elektrikli vinç çalındı. İnşaat sahibi S.Ç. polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili B.K. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Hurdacılık yaptıkları öğrenilen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. ve İ.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN