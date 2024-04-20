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İzmir'de KADES ihbarı sonucu silah ele geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadının KADES üzerinden yaptığı ihbar sonucu polis, evde uzun namlulu tam otomatik iki silah ve fişek buldu. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarına giden polis, evde biri uzun namlulu tam otomatik iki silah ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. isimli kadının KADES üzerinden gelen ihbarı üzerine adrese gitti.

Polis, M.Ş'nin erkek kardeşi S.A. ile tartıştığını, bu kişinin evde silahları olduğunu söylemesi üzerine arama yaptı.

Evdeki aramada biri uzun namlulu tam otomatik iki silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın çok sayıda suçtan emniyette kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

KADES İzmir Güvenlik Gözaltı Polis Güncel Haberler

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