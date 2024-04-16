Kağıthane ve Maltepe'de Güvenli Sokaklar Uygulaması

Kağıthane ve Maltepe'de, polislerce suçların önlenmesi, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Güvenli Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri koordinesinde, özel harekat, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Maltepe'de Gülsuyu, Gülensu, Zümrütevler, Kağıthane'de Gürsel, Hürriyet, Sultan Selim, Merkez ve Çağlayan mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 375 kişi, 993 araç ve 39 motosiklet kontrol edildi.

Aranan 3 kişi ile 18 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Denetimlerde 21 araca 125 bin 329 lira trafik cezası kesildi.