Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
13.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:52

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 57 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349 bin 3. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun."

"Eğlenceye ara vermek daha evladır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ama halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar, bunlar vesaire, ara verin. Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin. Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa, eğlenceye ara vermek daha evladır. Bunları yapmayalım. Aileleri üzmeyelim. Bunun için tedbirle hareket edelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Buna dikkat edelim. Şu anda attığımız adımlarla biz çok daha iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Sizlerin de illerinizde ve görev alanlarınızda aynı hassasiyetle çalıştığınıza inanıyorum."

Temizlik, maske ve mesafenin öneminin altını çizen Erdoğan, "Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz, yeterli sayıda, hatta dünyaya göre çok daha fazla konumdayız. Böyle olduğuna göre bizler, burada maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz ki öbür tarafta, zaten hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar." diye konuştu.

"Okulumdan oluyorum diyerek uyarın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin çocuklar ve gençlere, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.

Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağında dijital ekrana canlı bağlantı yaparak, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Önümüzde sonbahar-kış olduğunu düşündüğümüzde tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var." dedi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı. 300 kişinin yaşadığı mahallede Kurban Bayramı'nda yapılan bir düğüne katılan bazı kişilerin hastaneye başvurdukları ve kendilerinde virüs tespit edildiği, ardından mahallede testler uygulandığı ve toplamda 13 kişide Kovid-19'a rastlandığı öğrenildi.

Tekirdağ Şarköy'de Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedeli alınmayacağını bildirdi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

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