Son dakika haber | Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Geçen hafta art arda yaşanan kapkaç olayları, Beydilli ve Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin cep telefonları motosikletli kişiler tarafından çalındı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin, eşkalleri belirlendi. Böylelikle kimlikleri saptanan şüphelilerden biri, yakalanarak gözaltına alındı.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen adı açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA