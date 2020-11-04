Son dakika haber: Hakkari'de, 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: Hakkari'de, 2 terörist etkisiz hale getirildi

04.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:10
Son dakika haber: Hakkari'de, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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