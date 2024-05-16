Üye Girişi
Haberler

Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Vali Çelik, gençlerle birlikte bisiklet sürerek sporun önemine dikkat çekti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri erken başladı. Hakkari-Çukurca Karayolunda düzenlenen bisiklet turuna katılan Vali Çelik, gençlerle birlikte bisiklet sürdü. Yaklaşık 12 kilometrelik yolda bisiklet süren Vali Çelik, sporla iç içe olmanın önemine değindi. Bu tür etkinliklerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığa iyi geldiğini belirten Çelik, etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe katılan gençler ise Vali Ali Çelik ile birlikte bisiklet turuna katılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Çelik Gençlik Hakkari Spor Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title