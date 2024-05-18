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Yüksekova'da taksilere zam geldi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alınan zam kararı ardından ilçedeki taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alınan zam kararı ardından ilçedeki taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, açılış ücreti 35 TL, saat ücreti 250 TL, kilometre ücreti 30 TL, birim mesafe aralığı 1 dakika ve indi-bindi kısa mesafe ücretinin ise 100 TL yapıldığını açıkladı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Esnaf Odaları olarak zam yapmayı hiç istemezdik. Ancak taksici esnaflarımızın artan maliyetler nedeniyle zor günler kaldığına şahit olduk. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini yeniden belirledik. Değerli Yüksekova halkından özür dileyerek bu zammı uygulamak zorunda kaldık. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayır ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hakkari Zam Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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