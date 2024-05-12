Hakkari Valisi Ali Çelik, Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin serasını ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulan serayı ziyaret etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile birlikte Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulan serayı ziyaret etti. Merzan Mahallesi'nde yaşayan kadınların ev ihtiyaçlarını karşılamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yetiştirdikleri sebze ve meyve bahçelerini gezen Vali Çelik, Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin'den sera hakkında bilgi aldı.

Hakkari'deki emekçi kadınların kendi imkanları ile ev ekonomilerine ve Hakkari istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten Vali Çelik, devletin imkanları dahilinde kendilerine her konuda destek sunulacağını söyledi. - HAKKARİ