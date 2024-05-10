Yüksekova'da Polisler Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, siber suçları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ziraat Bankası önünde stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak, sosyal medya platformlarında, internet siteleri üzerinden oltalama yöntemiyle oluşacak tehditlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, siber suçları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ziraat Bankası önünde stant açtı.
Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak, sosyal medya platformlarında, internet siteleri üzerinden oltalama yöntemiyle oluşacak tehditlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.