Hakkari-Çukurca Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hakkari- Çukurca Karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saat 01b00 sıralarında Çukurca ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki köprülü köyü, Başak Şen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Çukurca karayolundaki Başak Şen Köprüsü mevkiinde takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan 6 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, Yusuf Erdemir isimli genç ise araç içerisinde sıkıştı. Hakkari'den bölgeye giden AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Erdemir'in cansız bedeni sıkıştığı minibüsten çıkartılarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - HAKKARİ