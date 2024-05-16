Engelliler Haftası'nda Yüksekova'da Uçurtma Şenliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı. Özel gereksinimli çocuklar, polis ekipleriyle birlikte uçurtma uçurarak güzel vakit geçirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından şehir stadyumunda yapılan şenlikte renkli görüntüler yaşandı.
Özel Eğitim Uygulama Okulundan 30 özel gereksinimli çocuk, polis ekipleriyle uçurtma uçurdu.
Polis abileri ile birlikte şarkılar seslendiren çocuklar güzel vakit geçirdi.