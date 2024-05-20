Hakkari'de 80 şahıs yakalandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 şahsın yakalandığını belirtti.

Vali Ali Çelik; Asayiş Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri ve birim amirleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda; 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler incelendi.

Vali Çelik, 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayları açıklamayarak, "Hırsızlık olaylarının yüzde 67 oranında, kişilere karşı işlenen olayların yüzde 12 oranında, trafik kazalarının ise yüzde 5 oranında azalmasında, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 100 oranında artmasında, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 217 oranında artmasında, dönem içerisinde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ