Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde ot toplamak için giden bir vatandaşın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu bölgeye yaklaşık bir saat yürüyerek ancak ulaşabildi. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.