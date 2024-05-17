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Yüksekova'da Bilim Fuarı Sergisi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi büyük ilgi gördü. 80 öğrenci ve 20 danışman öğretmen tarafından hazırlanan 17 proje, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Yüksekova'da "Bilim Fuarı" sergisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi büyük ilgi gördü.

Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen sergide, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları çalışmaları sergiledi. 80 öğrenci ve 20 danışman öğretmen tarafından yaklaşık üç aylık bir sürede hazırlanan 17 proje, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Açıklamalarda bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnaç, TUBİTAK 4006 Bilim Fuarını açtıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ciddi bir şekilde hazırlandılar. Zorlu bir süreçte güzel eserler ortaya çıktı. Bilim fuarlarının artması tüm öğrencileri daha güzel yerlere götürecek. Özellikle bu projeler sayesinde Türkiye'de güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimize kurum olarak değil tüm alanlarda eğitim sağlamaya çalışıyoruz. En son öğrencilerimiz tarafından geliştirilen projeler fuar şeklinde katılımcılara sunuldu. Bugün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Projelerin sergilendiği fuara Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, muhtarlar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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