Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi ve Kızılay Kan Merkezi görevlileri tarafından teşekkür edildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personelince; kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan ve ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması hususunda desteklerini esirgemeyen jandarma personeline teşekkür etti. - HAKKARİ