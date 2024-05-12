Vali Çelik'ten yıldırım ve şimşek paylaşımı

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, yağmurun ardından yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda," Dün gece yağmurun bereketine yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği muhteşem bir görsel şölene şahitlik ettik. Rabbim rahmetini üzerimizden eksik etmesin, tüm afetlerden insanımızı, şehrimizi ve ülkemizi korusun" ifadelerine yer verdi.