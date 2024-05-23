Hakkari'de ILS Cihazı Yerleştirme Çalışmalarında Gerginlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na iniş yapacak uçaklar için yerleştirilmesi planlanan ILS cihazının yer ölçümleri sırasında gerginlik yaşandı.

Selahaddin Eyyübi Havalimanında ILS sisteminin olmamasından kaynaklı her yıl birçok uçak seferi kışın sisten yazın ise yağışlardan dolayı iniş yapamıyordu. Bulut tavanının alçak, görüş faktörlerinin kötü olduğu hava şartlarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağlayan ILS sisteminin kurulumu öncesi ekipler tarafından havalimanı ile Akalın köyü arasındaki alanda çalışma başlatması gerginliğe neden oldu. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle gerginlik sona ererken mahalle sakinleri ise ILS sisteminin kurulmasının planlandığı 170 dönümlük mera alanında 300 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvanın beslendiğini söyledi.

ILS cihazının yerleştirilmesi için yapılan ölçümlerin ardından ekipler de bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ