Hakkari'de Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi için imzalar atıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 535 milyon TL'lik ' Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi'nin birinci kısım yapım işi için imzalar atıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, " Hakkarimizin bereketli topraklarını su ile buluşturacak Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesinin 1. Kısım yapım işi için imzalar atıldı" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ