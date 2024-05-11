Hakkari'de Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi için imzalar atıldı
Hakkari'de 535 milyon TL'lik 'Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi'nin birinci kısım yapım işi için imzalar atıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, projenin bereketli toprakları su ile buluşturacağını belirtti.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 535 milyon TL'lik ' Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi'nin birinci kısım yapım işi için imzalar atıldı.
Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, " Hakkarimizin bereketli topraklarını su ile buluşturacak Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesinin 1. Kısım yapım işi için imzalar atıldı" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ