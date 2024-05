AK Parti İl Kadın Kolları, Gazzeli Anneler İçin Basın Açıklaması Yaptı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarınca, yaşam hakları ellerinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

Van'da Millet Bahçesi'nde bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Gazze'de 9 bin kadının öldüğünü söyledi.

Gazze'deki annelerin günlerdir ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Biz, bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecekleri bir lokma ekmeği bekliyor. Gazzeli kadınlar çocukları için hayata tutunuyor. 2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor ya 'Hasan ve Bera'nın suçları neydi? Ne günah işlediler? Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ve partinin kadın üyeleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te de Mevlana Parkı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Çiğdem Ula, Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü ve 78 bin 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Birleşmiş milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının yaşamını yitirdiğini aktaran Ula, "Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Zor şartlarda, ölümle burun buruna yaşayan ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler var. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar, İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve ateşkes için bir adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari

Hakkari'de de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Park'ta bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazzeli annelerin büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Ertuş, şöyle devam etti:

"Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cenazeleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve Gençlik Kolları İl Başkanı Kenan Beyter de katıldı.

Muş

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Muş Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, yaşanan soykırım nedeniyle Gazze'de anne olmanın çok zor olduğunu belirtti.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği beklediğini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.' Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin, çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta saldırılar artarak devam ediyor."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililer katıldı.