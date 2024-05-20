Hakkari'de Pancar Toplarken Yaralanan Kadın İçin Kurtarma Çalışmaları

Hakkari'nin Oğul köyünde dağlık alanda pancar toplarken düşerek yaralanan kadın için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alana pancar toplamaya giden G.K. (50) isimli kadın, dengesini kaybederek Oğul Deresi kenarına yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hareket etti. Kadına kısa sürede ulaşan ekipler, ayağında kırık olan kadını debisi yüksek olan dereden geçiremeyince helikopter talebinde bulundu.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadına ulaştığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - HAKKARİ