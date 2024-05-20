Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Pancar Toplarken Yaralanan Kadın İçin Kurtarma Çalışmaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Oğul köyünde pancar toplarken düşerek yaralanan kadın için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Oğul köyünde dağlık alanda pancar toplarken düşerek yaralanan kadın için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alana pancar toplamaya giden G.K. (50) isimli kadın, dengesini kaybederek Oğul Deresi kenarına yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hareket etti. Kadına kısa sürede ulaşan ekipler, ayağında kırık olan kadını debisi yüksek olan dereden geçiremeyince helikopter talebinde bulundu.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadına ulaştığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hakkari AFAD Kurtarma Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title