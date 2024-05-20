Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 21 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için vatandaşları uyardı.