Hakkari'de Asayiş Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda söz konusu tarihler arasında yaşanan olaylara ilişkin brifingler incelendi.

Çelik, kentte 12-18 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre hırsızlık olayların yüzde 67, kişilere karşı işlenen olayların yüzde 12 ve trafik kazalarının yüzde 5 oranında azaldığını belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamındaki operasyonların yüzde 100, Kaçakçılık ve Organize Suçlar kapsamındaki operasyonların yüzde 217 arttığını bildiren Çelik, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 80 kişinin yakalandığını bildirerek, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.