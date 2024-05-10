Hakkari'de Jandarma Personeline Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Hakkari'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK ekipleri, komutanlık bünyesindeki birliklerde görevli 350 personele depreme farkındalık ve afetlerde arama kurtarma eğitimi verdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personel, olası afetlere karşı daha donanımlı hale getirildi.