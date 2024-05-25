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Hakkari'de 171 Aranan Kişi Yakalandı

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Hakkari'de 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3'ü cinsel, 19'u dolandırıcılık, 13'ü hırsızlık, 9'u kaçakçılık, 12'si narkotik, 28'i siber, 32'si terör, 4'ü yağma, 6'sı öldürme ve 45'i başka suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

Hakkari'de 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 23 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 3'ü cinsel, 19'u dolandırıcılık, 13'ü hırsızlık, 9'u kaçakçılık, 12'si narkotik, 28'i siber, 32'si terör, 4'ü yağma, 6'sı öldürme ve 45'i başka suçlardan aranan 171 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik 23 Nisan Hakkari Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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