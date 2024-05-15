Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Okulu Öğrencilerini Misafir Etti

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Hakkari Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerini misafir etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinin de katılımlarıyla, kalpleri ve gülüşleri engel tanımayan misafirler çeşitli oyunlar oynayarak, JAK timinin etkinliği, arama kurtarma köpeği Boyut ve erzak tespit köpeği Tesir'in gösterisi ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Sevginin olduğu yerde engelin olmadığını gösteren öğrencileri misafir etmekten mutluluk yaşayan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, "Tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için bir gün değil her zaman yanlarındayız" denildi. - HAKKARİ