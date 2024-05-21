Hakkari Valisi Ali Çelik Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışında Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağış faaliyetleri hakkında bilgiler alarak vekaleten kurban bağışında bulundu.

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek yaptıkları çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Vali Çelik, Hacı Sait Camii inşaat çalışmaları, yatılı Kur'an kurslarında yürütülen faaliyetler ve diğer çalışmalar hakkında İl Müftüsü Fakirullahoğlu'ndan bilgiler aldı. Vali Çelik, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağış faaliyetleri hakkında da bilgiler alarak vekaleten kurban bağışında bulundu.

Vali Çelik, İl Müftüsü Fakirullahoğlu'na ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. - HAKKARİ