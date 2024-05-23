Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinliyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin değişik noktalarında vatandaşın taleplerini dinledi.

Hafta içi ve hafta sonu fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinliyor. Vali Çelik'in etrafını saran vatandaşlar taleplerini rahatlıkla kendisine anlatmanın mutluluğunu yaşadılar.

Vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, "Devletimizin imkanları dahilinde hemşehrilerimizden gelen talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - HAKKARİ