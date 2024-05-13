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Hakkari'deki gençler halı saha istiyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki gençler, mahallelerine halı saha yapılmasını talep ediyor. Halı saha olmaması nedeniyle boş arazilerde top oynayan gençler, kendi mahallelerine bir halı saha yapılmasını istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evlerinin yanında bulunan boş arazide top oynayan gençler, mahallelerine halı saha yapılmasını istiyor.

İlçenin birçok mahallesinde halı sahalar bulunurken, Esenyurt Mahallesi'nde halı sahanın olmamasından dolayı top oynamak isteyen gençler boş arazileri kullanmak durumunda kalıyor. Kurdukları takımlarla kıran kıran maç oynayan gençler, kendi mahallelerine halı saha yapılması için çağrıda bulundu.

Boş araziyi saha olarak kullandıklarını belirten Kadir Altay isimli genç, "Mahallemize yakın halı saha olmadığı için bizde arkadaşlarla beraber evimize yakın boş arazide top oynuyoruz. Her mahalle gibi halı saha istiyoruz. Her şeye rağmen güzel gidiyor. Büyüklerimiz buraya geldiklerinde 'eski günlerimizi hatırlatıyorsunuz bize' diyorlar. İnşallah kısa sürede bizim mahalleye halı saha yapılır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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