Hakkari'de 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' programı tiyatro oyunuyla tanıtıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" isimli program, tiyatro oyunuyla tanıtıldı.

"Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" programının tanıtımı, Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla yapıldı. "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" programının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Projenin Hakkari ayağı il özel idaresi tarafından yürütülüyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla uygulanıyor. O anlamda bizim ilçemizde de halk eğitim merkezi bünyesinde geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor kursumuz var. Hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. İnşallah bu kurslarımızın devamını getirebiliriz. Çok önemli ve anlamlı bir proje. Bugün de bu proje kapsamında tiyatro ekibimiz gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Hem güldürdüler hem eğlendirdiler. Klasik tiyatronun ötesinde eğitici, öğretici ve geleceğe dair çok güzel mesajlar vererek geleceğin mesleklerini bize aktarmaya çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ